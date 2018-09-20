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10:14, 20 сентября 2018 924
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В следующем году водителям начнут выдавать новые автомобильные номера — СМИ

В следующем году водителям начнут выдавать новые автомобильные номера — СМИ

С 1 января в России в силу вступает новые ГОСТ, согласно которому изменится формат автомобильных номеров. Всего введут десять новых типов регистрационных знаков, пишет «Коммерсант».

Для мотоциклов будут доступны номера нового размера: 190 на 145 мм (вместо 245 на 160 мм).

Также появятся номера, которые рассчитаны на задние площадки японских и американских машин с нестандартным местом крепления. Такие машины в Росиию ввозят «серым» способом. Размер новых знаков для них — 290 на 170 мм.

Помимо этого, появятся специальные госзнаки для мопедов. По размеру они будут как мотоциклетные (190 на 145 мм), но с другим набором букв и цифр — ММ55АА77RUS.

Новый тип смогут использовать владельцы макси-скутеров.

Традиционные мопеды и скутеры ГИБДД пока не планирует. У работников иностранных дипмиссий появятся специальные мотоциклетные номера на красном фоне, также знаки оформят для квадроциклов.

Кроме того, знаки получат ретро- и спортивные автомобили. От остальных символов их будут отличать буквы «К» или «С», отделенные чертой .


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