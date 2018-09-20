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13:18, 20 сентября 2018 979
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В новом сезоне рязанцам предложат 22 абонемента в филармонию

В новом сезоне рязанцам предложат 22 абонемента в филармонию

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В новом сезоне посетителям Рязанской филармонии предложат 22 абонемента, в котором представлены музыкальные программы «на любой вкус». Об этом рассказала директор филармонии Елена Буняшина на пресс-конференции, которая прошла в четверг, 20 сентября.

Она отметила, что в этом году для держателей абонементов и обычных зрителей предложена «богатая академическая афиша».

По словам главного дирижера Сергея Оселкова, в пятницу, 21 сентября, для рязанцев на открытии пятого юбилейного сезона в филармонии выступят солист-виолончелист Денис Шаповалов и скрипачка Мария Солозобова. «Денис нам уже знаком, а Мария впервые появится на сцене в филармонии. Они впервые встретятся в Рязани на двойном концерте Брамса», — отметил худрук Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

В октябре на концерте, посвященном Иосифу Кобзону, выступит солист и певец Владислав Косарев. А зимой гостем филармонии зимой станет лауреат международных конкурсов, скрипач Сергей Крылов.

Весной 2019 года пройдет премьера концерта для альта под авторством Альфреда Шнитке. «Мы в каждом сезоне исполняем, как минимум, по одной пьесе этого композитора. В этом сезоне с нами выступит Даниил Гришин», — рассказал Оселков.

По словам руководителя Рязанского камерного хора Светланы Суховой, в новом сезоне рязанцам представят абонементный цикл, который включит концерт к юбилею Александра Ермакова и программу «Сказ о Рязани». Также на сцене выступит заслуженная артистка России Евгения Смольянинова.

C открытием сезона в филармонии стартует IV международный фестиваль национального искусства «Рязанский хоровод». В нем в четвертый раз выступят ведущие российские и зарубежные коллективы.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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