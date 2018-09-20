Управлению благоустройства нечем платить за нарушения при реконструкции площади Ленина

Советский районный суд рассмотрел административное дело в отношении управления благоустройства Рязани. Первое заседание прошло в четверг, 20 сентября.
Реконструкция площади Ленина
Ранее в инспекцию обратились местные археологи. Они
Со стороны ответчика на заседании присутствовал начальник отдела правового обеспечения администрации города Юрий Хряпин. По его словам, в управлении не знали, что работы проводились в границах объекта культурного наследия, так как уведомление об этом поступало в администрацию города, а не в адрес управления благоустройства. Он добавил, что администрация и управление благоустройства — два отдельных юридических лица.
Хряпин рассказал, что «формально в проекте благоустройства площади Ленина отсутствовал раздел, который подлежал согласованию с региональным органом охраны объектов культурного наследия».
«Контракт был заключен на проведение работ по благоустройству. То есть это не строительство, не реконструкция, и требования к составу указанных разделов не регламентируются градостроительным кодексом. Мы не вели те работы, которые требуют получение разрешения на строительство, проведение экспертизы», — пояснил начальник отдела правового обеспечения.
По закону, если управление признают виновным, то ему грозит штраф от 100 тысяч рублей и выше. На слушании Хряпин предоставил судье выписку с лицевого счета управления, на котором числится нулевой баланс.
Судья огласила — согласно документу, лимит на выплату штрафов за 2018 год исчерпан. Представитель ответчика ходатайствовал о снижении суммы, если суд все-таки решит назначить штраф.
Советский суд признал управление благоустройства виновным в нарушении федерального закона об объектах культурного наследия и памятников архитектуры. Но так как нарушение выразилось в «бездействии», дело должны рассмотреть по месту совершения правонарушения.
Теперь административным делом займется Октябрьский районный суд.