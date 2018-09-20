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16:22, 20 сентября 2018 3 375
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Управлению благоустройства нечем платить за нарушения при реконструкции площади Ленина 4

Управлению благоустройства нечем платить за нарушения при реконструкции площади Ленина

Советский районный суд рассмотрел административное дело в отношении управления благоустройства Рязани. Первое заседание прошло в четверг, 20 сентября.

Реконструкция площади Ленина началась в июле. В августе инспекция по охране ОКН возбудила дело против управления «по факту нарушения требования законодательства об охране объектов культурного наследия при проведении работ по благоустройству». Основанием стала проверка, по итогам которой ведомство нашло нарушения при проведении работ.

Ранее в инспекцию обратились местные археологи. Они обнаружили, что рабочие повредили историческое мощение и другие объекты культурного слоя.

Со стороны ответчика на заседании присутствовал начальник отдела правового обеспечения администрации города Юрий Хряпин. По его словам, в управлении не знали, что работы проводились в границах объекта культурного наследия, так как уведомление об этом поступало в администрацию города, а не в адрес управления благоустройства. Он добавил, что администрация и управление благоустройства — два отдельных юридических лица.

Хряпин рассказал, что «формально в проекте благоустройства площади Ленина отсутствовал раздел, который подлежал согласованию с региональным органом охраны объектов культурного наследия».

«Контракт был заключен на проведение работ по благоустройству. То есть это не строительство, не реконструкция, и требования к составу указанных разделов не регламентируются градостроительным кодексом. Мы не вели те работы, которые требуют получение разрешения на строительство, проведение экспертизы», — пояснил начальник отдела правового обеспечения.

По закону, если управление признают виновным, то ему грозит штраф от 100 тысяч рублей и выше. На слушании Хряпин предоставил судье выписку с лицевого счета управления, на котором числится нулевой баланс.

Судья огласила — согласно документу, лимит на выплату штрафов за 2018 год исчерпан. Представитель ответчика ходатайствовал о снижении суммы, если суд все-таки решит назначить штраф.

Советский суд признал управление благоустройства виновным в нарушении федерального закона об объектах культурного наследия и памятников архитектуры. Но так как нарушение выразилось в «бездействии», дело должны рассмотреть по месту совершения правонарушения.

Теперь административным делом займется Октябрьский районный суд.


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Управлению благоустройства нечем платить за нарушения при реконструкции площади Ленина 4
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