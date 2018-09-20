«Единая России» выдвинула на должность главы Рязани Юлию Рокотянскую

Кандидатом на должность главы Рязани от «Единой России» будет гендиректор областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства Юлия Рокотянская. Такое решение тайным голосованием приняло региональное отделение партии на конференции в четверг, 20 сентября.
Рокотянская, которую выдвинул секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин, получила 102 голоса. Вторым претендентом стала Лариса Максимова — 62.
Напомним, Рокотянская была лидером партийного списка на выборах в городскую думу.
Нового главу изберут депутаты гордумы третьего созыва на своем первом заседании 21 сентября.