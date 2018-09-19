В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31. Оба летчика катапультировались, передает РИА «
В Минобороны уточнили, что полет выполняли без боекомплекта, а самолет упал в безлюдном месте. Предварительно, он потерпел крушение из-за технической неисправности.
МиГ-31 после падения взорвался и полностью сгорел.
На месте авиакатастрофы работает комиссия военного ведомства.
Справка
МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель, предназначенный для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах. В российской армии сейчас более 250 самолетов МиГ-31 в различных модификациях.