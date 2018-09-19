Суд обязал рязанский минтранс отремонтировать аварийные дороги в Старожиловском районе. Об этом сообщил
На дорогах общего пользования на территории района выявили просадки, выбоины и другие повреждения дорожного полотна, также на них нет искусственного освещения.
Кроме того, установлено, что на участке дороги «Акулово-Старожилово-Пронск» рядом с образовательным учреждением пешеходный переход не оборудован светофором Т7, ограждением, отсутствуют предупреждающие дорожные знаки.
Прокурор подал четыре иска в райсуд с требованием устранить нарушения.