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10:08, 19 сентября 2018 1 394
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Суд обязал рязанский минтранс отремонтировать аварийные дороги в Старожиловском районе

Суд обязал рязанский минтранс отремонтировать аварийные дороги в Старожиловском районе

Суд обязал рязанский минтранс отремонтировать аварийные дороги в Старожиловском районе. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

На дорогах общего пользования на территории района выявили просадки, выбоины и другие повреждения дорожного полотна, также на них нет искусственного освещения.

Кроме того, установлено, что на участке дороги «Акулово-Старожилово-Пронск» рядом с образовательным учреждением пешеходный переход не оборудован светофором Т7, ограждением, отсутствуют предупреждающие дорожные знаки.

Прокурор подал четыре иска в райсуд с требованием устранить нарушения.


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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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