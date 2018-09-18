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8:46, 18 сентября 2018 2 470
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За пару минут до аварии на улице Новой водитель внедорожника едва не сбил пешехода. Видео 1

За пару минут до аварии на улице Новой водитель внедорожника едва не сбил пешехода. Видео

За пару минут до аварии на улице Новой водитель Toyota Land Cruiser Prado едва не сбил пешехода. Запись с камер видеорегистратора опубликовали в Instagram RZN_life.

Внедорожник нарушил ПДД за несколько десятков метров до места аварии: он выехал на «встречку» и проехал по «зебре», едва не задев пешехода.

Напомним, ДТП произошло в понедельник, 17 сентября, в 15:30 на пересечении улиц Лермонтова и Новой около дома №53. Volkswagen ехал в сторону Касимовского шоссе. При повороте налево он врезался во внедорожник, который в этот момент ехал в попутном направлении по встречной полосе для общественного транспорта. В результате Toyota перевернулась на бок.

Очевидцы отметили, что водитель Toyota после аварии снял с машины номера.

Позже в региональном УМВД уточнили, что после удара автомобиль Volkswagen отбросило на опору освещения. 41-летнему водителю потребовалась помощь медиков.

Ехавший на внедорожнике 30-летний рязанец не пострадал.


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У нас появилось видео, на котором видно как лихач на Toyota Land Cruiser Prado пролетает по встречной полосе с нарушением правил ПДД, едва не задев пешеходов. Напомним, что ДТП на улице Новой произошло днем в понедельник, 17 сентября. Видео @misha_shepelev . #дтп #новая #rzn_life #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #rznlife #рзнлайф #ryazan_official #рязанщина #ryazan_gorod #rzninfo #rzn_info #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #скопин #спасск #сараи #шацк #шилово #касимов #сасово #клепики #кораблино

Публикация от РЯЗАНЬ️ (@rzn_life)

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За пару минут до аварии на улице Новой водитель внедорожника едва не сбил пешехода. Видео 1
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