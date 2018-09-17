Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:34, 17 сентября 2018 3 315
 1    0

Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 1

Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В понедельник, 17 сентября, в центре Рязани столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Land Cruiser Prado. Авария произошла в 15:30 на пересечении улиц Лермонтова и Новой около дома №53.

По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen двигался в направлении улицы Лермонтова. При повороте налево он врезался во внедорожник, который в этот момент ехал в попутном направлении по встречной полосе для общественного транспорта. В результате Toyota перевернулась на бок.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo получил незначительные травмы. Когда корреспондент RZN.info прибыл на место аварии, пострадавшего увезли на скорой.

Как рассказали очевидцы, после столкновения водитель Toyota выбрался из внедорожника самостоятельно и отказался от врачебной помощи. Кроме того, он снял номера с машины.

Из-за аварии на улице Новой образовалась пробка. ДТП также парализовало движение общественного транспорта в направлении улицы Циолковского. В настоящий момент на месте работает полиция.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
17:34, 17 сентября 2018
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 1
16:43, 17 сентября 2018
В ДТП на улице Новой пострадал водитель «Фольксвагена»
16:34, 17 сентября 2018
На улице Новой образовалась пробка из-за ДТП
15:52, 17 сентября 2018
На улице Новой перевернулся внедорожник
15:43, 17 сентября 2018
Пьяная рязанка зарезала своего сожителя
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 45 192
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 35 706
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
18:00, 14 сентября 2018 32 146
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 1
19:48, 11 сентября 2018 24 739
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
3:31, 10 сентября 2018 18 382
В Рязани завершился подсчет голосов на выборах в гордуму. Итоги 9
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований
Форум