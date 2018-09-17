В понедельник, 17 сентября, в центре Рязани столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Land Cruiser Prado. Авария произошла в 15:30 на пересечении улиц Лермонтова и Новой около дома №53.
По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen двигался в направлении улицы Лермонтова. При повороте налево он врезался во внедорожник, который в этот момент ехал в попутном направлении по встречной полосе для общественного транспорта. В результате Toyota
По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo
Как рассказали очевидцы, после столкновения водитель Toyota выбрался из внедорожника самостоятельно и отказался от врачебной помощи. Кроме того, он снял номера с машины.
Из-за аварии на улице Новой