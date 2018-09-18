Рязанцев призвали поучаствовать в антинаркотическом месячнике

С 24 сентября по 24 октября на территории Рязанской области пройдет месячник «Вместе против наркотиков». Об этом сообщил
Месячник проводится «в целях привлечения внимания общественности к проблемам наркомании и наркопреступности».
Рязанцев попросили не оставаться в стороне и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков (местах продажи; лицах, занимающихся их сбытом; интернет-ресурсах, на которых размещены пронаркотические сведения) в региональное УМВД и прокуратуру по «телефонам доверия»: 21-63-07, 25-52-97.