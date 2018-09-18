Около здания рязанского правительства прошел одиночный пикет против музея Солженицына

Около здания рязанского правительства прошел одиночный пикет против создания музея Солженицына. Во вторник, 18 сентября, активистка коммунистической партии развернула плакат с надписью «60 млн на музей Иуды? А других проблем нет?!».
«Солженицын — предатель, а в области много других проблем, на которые следует потратить деньги», — отметила девушка.
К месту пикета прибыл наряд полиции, у активистки проверили документы.
По словам девушки, полицейские считают, что она нарушает закон, так как проводит пикет на расстоянии менее 15 метров от здания правительства. Она отметила, что акция продолжится до обеда.
Напомним, в доме Салтыкова-Щедрина на улице Ленина появится Центр Солженицына. Сейчас в здании ведется реконструкция, которая завершится в декабре.
Ранее на создание экспозиции центра в Рязани из федерального бюджета