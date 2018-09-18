У Рязанской области появился экологический куратор

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин назначил экологическим куратором Рязанской области Светлану Радченко. До этого она была директором правового департамента ведомства, сообщили в его пресс-службе.
В Минприроды отметили, что кураторы несут персональную ответственность за эффективность работы по исполнению экологического блока майского указа президента. Вместе с властями они будут контролировать мероприятия, проводимые по нацпроекту «Экология» до 2024 года".
Среди экологических задач в майском указе значится «кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха», в том числе уменьшение не менее чем на 20% объема выбросов загрязняющих веществ.
Напомним, в августе в Рязани зафиксировали более чем семикратное превышение уровня