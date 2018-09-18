Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:42, 18 сентября 2018 1 396
 0    0

Мэрия не смогла оспорить в суде решение УФАС о нарушении похоронного законодательства 1

Мэрия не смогла оспорить в суде решение УФАС о нарушении похоронного законодательства

В понедельник, 17 сентября, Арбитражный суд Рязанской области отказал в администрации города в требование признать незаконным предписание УФАС. Ранее антимонопольщики заявили, что мэрия нарушила законодательство о похоронном деле.

Известно, что горадминистрация наделила похоронное агентство «Ритуал» функциями органа местного самоуправления и хозяйствующего субъекта. Ритуальное бюро фиксировало в журналах факты захоронения и выдавало эти справки родственникам, что должны делать органы местного самоуправления.

Таким образом, мэрия нарушила Федеральный Закон-135 «О защите конкуренции» по частям 1, 3 статьи 15.

Антимонопольщики выдали предписание о прекращении «действий, связанных с совмещением функций органа местного самоуправления и функций хозяйствующего субъекта».

Администрация попыталась оспорить это решение в суде, но там предписание оставили без изменений.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:34, 18 сентября 2018
В Сасове установили «чайный» арт-объект
14:18, 18 сентября 2018
Рецидивистка из Александро-Невского ограбила мужчину, приехавшего на могилу родителей
13:53, 18 сентября 2018
Новую плитку на площади Ленина испортили вандалы — мэрия 3
13:42, 18 сентября 2018
Мэрия не смогла оспорить в суде решение УФАС о нарушении похоронного законодательства 1
13:17, 18 сентября 2018
Водитель рязанской маршрутки спас жизнь пассажиру 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Залог успешного лечения — это качественная диагностика.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 45 728
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 35 962
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
18:00, 14 сентября 2018 34 008
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 1
19:48, 11 сентября 2018 24 831
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
17:34, 17 сентября 2018 18 985
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 7
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований
Форум