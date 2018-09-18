Мэрия не смогла оспорить в суде решение УФАС о нарушении похоронного законодательства

В понедельник, 17 сентября,
Известно, что горадминистрация наделила похоронное агентство «Ритуал» функциями органа местного самоуправления и хозяйствующего субъекта. Ритуальное бюро фиксировало в журналах факты захоронения и выдавало эти справки родственникам, что должны делать органы местного самоуправления.
Таким образом, мэрия нарушила Федеральный Закон-135 «О защите конкуренции» по частям 1, 3 статьи 15.
Антимонопольщики выдали предписание о прекращении «действий, связанных с совмещением функций органа местного самоуправления и функций хозяйствующего субъекта».
Администрация попыталась оспорить это решение в суде, но там предписание оставили без изменений.