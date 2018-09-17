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12:49, 17 сентября 2018 515
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Минтранс объяснил «волнистость» нового покрытия на мосту через Оку 1

Минтранс объяснил «волнистость» нового покрытия на мосту через Оку

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанский минтранс объяснил «волнистость» нового покрытия на мосту через Оку технологией его нанесения и высокой температурой бетона.

«Некоторая волнистость покрытия вызвана технологией ручного нанесения полимерного покрытия и высокой температурой бетонной поверхности (до +37°С) в начале августа, при которой во время нанесения происходит ускоренная полимеризация компонентов покрытия», — уточнили в ведомстве.

Полимерное покрытие повторяет поверхность бетона и частично исправляет неровности, возникшие за 45 лет эксплуатации моста.

Отмечается, что специалисты внесли определенные изменения, чтобы «минимизировать влияние неровностей существующей бетонной поверхности и температурных режимов».

Напомним, на мосту через Оку заменили деформационные швы. Полностью ремонт должны завершить к 1 ноября.


© RZN.info

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