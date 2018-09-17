Рязанский минтранс объяснил «волнистость» нового покрытия на мосту через Оку технологией его нанесения и высокой температурой бетона.
«Некоторая волнистость покрытия вызвана технологией ручного нанесения полимерного покрытия и высокой температурой бетонной поверхности (до +37°С) в начале августа, при которой во время нанесения происходит ускоренная полимеризация компонентов покрытия», — уточнили в ведомстве.
Полимерное покрытие повторяет поверхность бетона и частично исправляет неровности, возникшие за 45 лет эксплуатации моста.
Отмечается, что специалисты внесли определенные изменения, чтобы «минимизировать влияние неровностей существующей бетонной поверхности и температурных режимов».
Напомним, на мосту через Оку