Путин запретил автоинспекторам снимать с машин номера

Владимир Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать с машин номера. Президент внес изменения в в положения о государственной инспекции безопасности дорожного движения. Документ опубликован на портале правовой информации.
Госавтоинспекция сохранит за собой право запрещать эксплуатацию транспорта «в случаях, предусмотренных законодательством… до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством».
Чаще всего автоинспекторы снимают номера с машин из-за отсутствия у водителя полиса ОСАГО, технических неисправностей, а также тонировки стекол или установки фар, не соответствующих нормам.