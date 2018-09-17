На мосту через Оку переделают новое покрытие

Часть нового покрытия на мосту через Оку вскроют и переделают. Об этом ГТРК «
Полотно на мосту меняют частями. Рабочие чередуют асфальт и полимерное покрытие: специалисты не хотят «перегружать» 45-летнюю конструкцию. При этом дорожники не учли, что изначально бетонное основание неровное. Из-за этого полимерное покрытие ложится «
«Есть небольшие изъяны на полимерном покрытии, но так как эта технология новая, мы сейчас внесли корректировки, чтобы не допустить таких же огрехов на второй половине. Что касается первой половины, мы будем исправлять и вносить поправки», — пояснил Малофеев.
По словам подрядчика, необходимость переделывать часть полотна не повлияет на сроки сдачи моста.
Напомним, ремонт должны завершить к 1 ноября.