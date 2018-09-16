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18:11, 16 сентября 2018 213
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В США шторм «Флоренс» унес жизни 13 человек

В США шторм «Флоренс» унес жизни 13 человек

Фото: Pixabay.com

В США ураган «Флоренс», ослабевший до тропического шторма унес жизни 13 человек, передает «ТАСС».

В частности, в штате Северная Каролина задавило рухнувшим деревом мать с ребенком.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации.

Шторм уже привел к наводнениям в ряде регионов Южной и Северной Каролины. Ранее в этих двух штатах была объявлена эвакуация прибрежных районов, население которых превышает 1,5 млн человек. На Восточном побережье США пришлось отменить более тысячи авиарейсов.


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