В США шторм «Флоренс» унес жизни 13 человек

В США ураган «Флоренс», ослабевший до тропического шторма унес жизни 13 человек, передает «
В частности, в штате Северная Каролина задавило рухнувшим деревом мать с ребенком.
Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации.
Шторм уже привел к наводнениям в ряде регионов Южной и Северной Каролины. Ранее в этих двух штатах была объявлена эвакуация прибрежных районов, население которых превышает 1,5 млн человек. На Восточном побережье США пришлось отменить более тысячи авиарейсов.