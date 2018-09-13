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11:46, 13 сентября 2018 345
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За курение у подъездов предложили штрафовать 3

За курение у подъездов предложили штрафовать

Фото: Pixabay.com

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий курение на расстоянии менее десяти метров от подъездов многоквартирных домов. Группа сенаторов предложила штрафовать нарушителей на сумму от 500 до полутора тысяч рублей, пишет «Парламентская газета».

Авторы поправок в статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» отметили, что «ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена». При этом табачным дымом приходится дышать детям и пенсионерам.

Сейчас курить нельзя в больницах, поликлиниках, школах, вузах, магазинах, детских площадках, подъездах, лифтах, чердаках, подвалах, ресторанах, кафе, вокзалах и аэропортах.


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