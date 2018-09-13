За курение у подъездов предложили штрафовать

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий курение на расстоянии менее десяти метров от подъездов многоквартирных домов. Группа сенаторов предложила штрафовать нарушителей на сумму от 500 до полутора тысяч рублей, пишет «
Авторы поправок в статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» отметили, что «ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена». При этом табачным дымом приходится дышать детям и пенсионерам.
Сейчас курить нельзя в больницах, поликлиниках, школах, вузах, магазинах, детских площадках, подъездах, лифтах, чердаках, подвалах, ресторанах, кафе, вокзалах и аэропортах.