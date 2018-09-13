Управляющим компаниям напомнили о сроках оформления паспортов готовности к отопительному сезону в Рязани

Рязанским управляющим компаниям осталось два дня для оформления паспортов готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. Об этом сообщил
В четверг, 13 сентября, в Рязани состоялось расширенное заседание, на котором обсудили подготовку к новому отопительному сезону. В нем поучаствовали более 70 крупных управляющих организаций.
Как отметил и.о. начальника Государственной жилищной инспекции Рязанской области Иван Миронов, до 15 сентября в Рязани должно быть оформлено 100% паспортов готовности.
«Напомню, что у управляющих компаний осталось буквально 2 дня для оформления оставшихся паспортов готовности», — подчеркнул Миронов.