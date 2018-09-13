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9:21, 13 сентября 2018 2 004
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Рязанское минприроды обратилось в прокуратуру из-за превышения нормы сероводорода в воздухе

Рязанское минприроды обратилось в прокуратуру из-за превышения нормы сероводорода в воздухе

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Региональное министерство природопользования обратилось в прокуратуру из-за превышения нормы сероводорода в воздухе. Об этом ведомство написало на странице Николая Любимова «ВКонтакте».

«Информация о превышениях ПДК сероводорода была направлена в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в управление Росприроднадзора по Рязанской области, в управления Роспотребнадзора по Рязанской области и в администрацию города Рязани для проведения мероприятий и оперативного реагирования по факту выявленного загрязнения атмосферного воздуха», — говорится в сообщении.

Напомним, в августе Рязани зафиксировали превышение нормы сероводорода в воздухе в 7,5 раз.

В конце лета жители Песочни жаловались на «химический» запах. В Московском районе города длительное время тлел полигон с птичьим пометом.


© RZN.info

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