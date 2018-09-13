Рязанское минприроды обратилось в прокуратуру из-за превышения нормы сероводорода в воздухе

Региональное министерство природопользования обратилось в прокуратуру из-за превышения нормы сероводорода в воздухе. Об этом ведомство написало на
«Информация о превышениях ПДК сероводорода была направлена в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в управление Росприроднадзора по Рязанской области, в управления Роспотребнадзора по Рязанской области и в администрацию города Рязани для проведения мероприятий и оперативного реагирования по факту выявленного загрязнения атмосферного воздуха», — говорится в сообщении.
Напомним, в августе Рязани
В конце лета жители Песочни