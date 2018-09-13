Осенью в Рязани проведут три «масштабных» общегородских субботника. Об этом в четверг, 13 сентября, заявил и. о. главы администрации города Сергей Карабасов.
Месячник по благоустройству начнется 15 сентября. Он продлится до 31 октября.
«Предстоящий месячник — это один из этапов подготовки города к зиме и наша задача — мобилизовать все силы и средства для уборки городских территорий. 29 сентября, 13 и 27 октября мы проведем масштабные общегородские субботники», — сказал Карабасов.
Он рекомендовал уделить «особое внимание» уборке дворов и контейнерных площадок у домов.
«Управляющим компаниям поручено грамотно организовать работу дворников, чтобы все территории были закреплены за ответственными лицами», — добавил он.