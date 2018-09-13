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19:17, 13 сентября 2018 489
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Осенью в Рязани проведут три «масштабных» общегородских субботника

Осенью в Рязани проведут три «масштабных» общегородских субботника

Фото: Pixabay.com

Осенью в Рязани проведут три «масштабных» общегородских субботника. Об этом в четверг, 13 сентября, заявил и. о. главы администрации города Сергей Карабасов.

Месячник по благоустройству начнется 15 сентября. Он продлится до 31 октября.

«Предстоящий месячник — это один из этапов подготовки города к зиме и наша задача — мобилизовать все силы и средства для уборки городских территорий. 29 сентября, 13 и 27 октября мы проведем масштабные общегородские субботники», — сказал Карабасов.

Он рекомендовал уделить «особое внимание» уборке дворов и контейнерных площадок у домов.

«Управляющим компаниям поручено грамотно организовать работу дворников, чтобы все территории были закреплены за ответственными лицами», — добавил он.


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