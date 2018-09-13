Николай Любимов предложил создать единую градостроительную политику региона. Предложение он озвучил на
«Нам нужна единая градостроительная политика, которая будет определять пространственное и функциональное развитие региона, создаст основу для формирования инвестиционных программ и удобной для людей инфраструктуры», — сказал губернатор.
Он отметил, что в настоящее время 95% документов, регламентирующих градостроение, нелегитимны и не отвечают современным требованиям. Кадровый состав профильных подразделений нуждается в усилении, заявил Любимов.
«Чтобы решить все эти проблемы, необходимо провести реструктуризацию системы управления градостроительной деятельностью», — сказал глава региона.
Он предложил перераспределить полномочия, создать «новую вертикаль ведомства, открыть центр государственной экспертизы проектов и ценообразования в строительстве и центр градостроительного развития региона».
Любимов отметил, что реорганизация «даст ряд преимуществ».