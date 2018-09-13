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16:29, 13 сентября 2018 707
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Любимов предложил создать единую градостроительную политику региона

Любимов предложил создать единую градостроительную политику региона

Николай Любимов предложил создать единую градостроительную политику региона. Предложение он озвучил на совещании по вопросам совершенствования градостроительной деятельности в четверг, 13 сентября.

«Нам нужна единая градостроительная политика, которая будет определять пространственное и функциональное развитие региона, создаст основу для формирования инвестиционных программ и удобной для людей инфраструктуры», — сказал губернатор.

Он отметил, что в настоящее время 95% документов, регламентирующих градостроение, нелегитимны и не отвечают современным требованиям. Кадровый состав профильных подразделений нуждается в усилении, заявил Любимов.

«Чтобы решить все эти проблемы, необходимо провести реструктуризацию системы управления градостроительной деятельностью», — сказал глава региона.

Он предложил перераспределить полномочия, создать «новую вертикаль ведомства, открыть центр государственной экспертизы проектов и ценообразования в строительстве и центр градостроительного развития региона».

Любимов отметил, что реорганизация «даст ряд преимуществ».


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