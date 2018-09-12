За месяц со счетов рязанцев списали более миллиона рублей из-за долгов по капремонту

За август приставы списали со счетов рязанцев 1 миллион 343 тысячи рублей из-за долгов по капремонту. Об этом сообщил областной фонд капремонта.
Всего по состоянию на 7 сентября жители региона не заплатили взносы на 582 миллиона рублей.
«В судебные органы направлено свыше 7,6 тысяч заявлений о выдаче судебного приказа на общую сумму задолженности более 82 миллионов рублей, пеней — 11 миллионов», — говорится в сообщении.
В фонде капремонта напомнили, что гражданам, которые должны более 10 тысяч рублей, могут запретить выезд за границу.