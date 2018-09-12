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10:31, 12 сентября 2018 373
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В Рязанской области минимальный набор продуктов подешевел на 100 рублей 1

В Рязанской области минимальный набор продуктов подешевел на 100 рублей

Фото: Pixabay.com

Стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области в июне составила 3 687 рублей и одну копейку. Это на 97 рублей 66 копеек (2,6%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.

Самым дорогим среди областей оказался подмосковный набор — 4 097 рублей, самым дешевым липецкий — 3 217 рублей. В среднем по округу показатель составил 4 083 рубля, по России — 3 943 рубля. В прошедшем месяце показатель упал во всех регионах ЦФО. В целом в округе набор подешевел на 3%, в стране — на 2,4%.


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