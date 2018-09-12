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17:14, 12 сентября 2018 324
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В рязанском Центре Солженицына разместят четыре экспозиции

В рязанском Центре Солженицына разместят четыре экспозиции

В рязанском Центре Александра Солженицына разместят четыре экспозиции. Об этом сообщил на заседании оргкомитета празднования 100-летия писателя губернатор Николай Любимов.

Экспозиции посвятят истории Рязани 20 века, литературным событиям, судьбам жителей региона, о которых писал Солженицын. Любимов отметил, что необходимы федеральные средства, чтобы как можно скорее открыть Центр.

Напомним, Центр расположится в Доме Салтыкова-Щедрина на улице Ленина, сейчас в нем идет реставрация. Открыть его планируют в декабре.

Созданием экспозиций Центра займется федеральный Минкульт. Ее стоимость оценивается в 60 млн рублей. «Это стоимость изготовления и приобретения оборудования, а также интеграции контента. Минкультуры РФ предстоит в оперативном режиме проработать вопрос финансирования. Это будет сделано в ближайшие дни», — сообщила представитель ведомства.

Солженицын прожил в Рязани 12 лет, преподавал во второй гимназии. Именно в здесь он написал «Один день Ивана Денисовича».


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