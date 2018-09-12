В михайловском селе открыли новый ФАП

В селе Красное Михайловского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Он будет обслуживать 300 человек, в том числе 78 детей,
Здание построили на деньги района. Там есть процедурный и смотровой кабинеты, а также помещение для приема детей и санитарная комната.
«Созданы все условия для оказания качественной первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению. ФАП оборудован необходимой мебелью, медицинской техникой, инструментарием», — отметили в ведомстве.
С начала года ФАПы открылись в рыбновском селе Вакино, сараевском селе Алексеевка, а также в селах Заборье и Насурово Рязанского района. До конца года планируют сдать ФАПы в кораблинском селе Пехлец, рязанском селе Турлатово, захаровском селе Безлычное, касимовском селе Малеевский карьер и михайловском селе Бычки.
Из федерального бюджета на покупку восьми передвижных медицинских комплексов выделили 48,1 миллиона рублей. Они будут оказывать помощь в населенных пунктах численностью до сотни человек (Рыбновский, Клепиковский, Рязанский, Касимовский, Спасский, Сараевский, Шиловский, Сасовский районы). Около 21 миллиона рублей федерального и областного бюджетов пойдет на покупку трех модульных ФАПов для сел Вороново (Старожиловский район), Пальные (Рыбновский район) и Инякино (Шиловский район).
Фото рязанского минздрава