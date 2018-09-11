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20:40, 11 сентября 2018 1 604
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В России предложили ввести максимальные суммы проигрыша для игроманов

В России предложили ввести максимальные суммы проигрыша для игроманов

Фото: Pixabay.com

В России предложили ввести максимальные суммы проигрыша для игроманов. Соответствующий законопроект разработал Минфин, передает «Интерфакс».

Ведомство предлагает запретить прием ставок от людей, которые склонны и игровой зависимости. Для этого им нужно подать ходатайство.

Также можно будет запретить делать ставки полностью недееспособным и ограниченно дееспособным людям по заявлению их законных представителей. Максимальную сумму проигрыша также предлагают установить и для людей, которые не просили их ограничивать. Ее оценят в один минимальный размер оплаты труда. По ее достижении, человеку откажут в дальнейшем приеме ставок.

В Минфине считают, что нововведения помогут спастись от разорения людям, склонным к игромании. Законопроект передали на согласования.

Отметим, что игровая зависимость официально признана болезнью.


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