В России предложили ввести максимальные суммы проигрыша для игроманов. Соответствующий законопроект разработал Минфин, передает «
Ведомство предлагает запретить прием ставок от людей, которые склонны и игровой зависимости. Для этого им нужно подать ходатайство.
Также можно будет запретить делать ставки полностью недееспособным и ограниченно дееспособным людям по заявлению их законных представителей. Максимальную сумму проигрыша также предлагают установить и для людей, которые не просили их ограничивать. Ее оценят в один минимальный размер оплаты труда. По ее достижении, человеку откажут в дальнейшем приеме ставок.
В Минфине считают, что нововведения помогут спастись от разорения людям, склонным к игромании. Законопроект передали на согласования.
Отметим, что игровая зависимость официально признана болезнью.