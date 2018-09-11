Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:08, 11 сентября 2018 503

Сотрудница сети супермаркетов «Книжный Барс» победила во всероссийском конкурсе профессионального мастерства 1

Сотрудница сети супермаркетов «Книжный Барс» победила во всероссийском конкурсе профессионального мастерства

Сотрудница сети супермаркетов «Книжный Барс» на Московском шоссе победила в конкурсе профессионального мастерства «Ревизор-2018». Об этом рассказали в пресс-службе ТЦ «Барс на Московском» во вторник, 11 сентября.

Итоги всероссийской премии среди работников книжной отрасли подвели 4 сентября. Рязанка Надежда Курнева — заведующая отделом детской литературы «Книжного Барса» — победила в номинации «Продавец года». Организаторы конкурса наградили ее дипломом победителя и статуэткой «Ревизор». В свою очередь, «Книжный Барс» на Московском стал лауреатом в номинации «Книжный магазин года» уже в третий раз.

«Надежда Курнева пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, несколько поколений маленьких рязанских читателей выросли не без участия Надежды Викторовны, она оказывает консультации желающим в вопросах организации детского чтения в семье», — рассказали в пресс-службе торгового центра. Общий трудовой стаж рязанки в книжной отрасли составляет 33 года.

С победой Курневу поздравили депутат гордумы, председатель совета директоров ГК «Барс» Александр Лемдянов и коллектив «Книжного Барса».

Конкурс «Ревизор» проводится ежегодно с 2012 года при поддержке Российского книжного союза, федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и, по словам организаторов, является единственным профессиональным конкурсом в книжной отрасли России.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:56, 11 сентября 2018
Рязанцев попросили помочь больному четырехлетнему мальчику
17:08, 11 сентября 2018
Сотрудница сети супермаркетов «Книжный Барс» победила во всероссийском конкурсе профессионального мастерства 1
16:16, 11 сентября 2018
RZN.info проведет трансляцию с руководителем следственного комитета Рязанской области
15:50, 11 сентября 2018
Рязанский минкульт пригласил горожан на субботник в старинную усадьбу
14:22, 11 сентября 2018
Врачи перинатального центра начали делать симультанные операции
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке 1

О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 8 сентября 2018 32 287
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
14:47, 10 сентября 2018 29 292
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
8:33, 2 сентября 2018 18 617
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
8:16, 2 сентября 2018 17 557
На Солотчинском шоссе насмерть сбили человека
15:41, 6 сентября 2018 17 086
Рязанец через суд добился перерасчета пенсии 1
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований
Форум