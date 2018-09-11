Сотрудница сети супермаркетов «Книжный Барс» победила во всероссийском конкурсе профессионального мастерства

Сотрудница сети супермаркетов «Книжный Барс» на Московском шоссе победила в конкурсе профессионального мастерства «Ревизор-2018». Об этом рассказали в пресс-службе ТЦ «Барс на Московском» во вторник, 11 сентября.
Итоги всероссийской премии среди работников книжной отрасли подвели 4 сентября. Рязанка Надежда Курнева — заведующая отделом детской литературы «Книжного Барса» — победила в номинации «Продавец года». Организаторы конкурса наградили ее дипломом победителя и статуэткой «Ревизор». В свою очередь, «Книжный Барс» на Московском стал лауреатом в номинации «Книжный магазин года» уже в третий раз.
«Надежда Курнева пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, несколько поколений маленьких рязанских читателей выросли не без участия Надежды Викторовны, она оказывает консультации желающим в вопросах организации детского чтения в семье», — рассказали в пресс-службе торгового центра. Общий трудовой стаж рязанки в книжной отрасли составляет 33 года.
С победой Курневу поздравили депутат гордумы, председатель совета директоров ГК «Барс» Александр Лемдянов и коллектив «Книжного Барса».
Конкурс «Ревизор» проводится ежегодно с 2012 года при поддержке Российского книжного союза, федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и, по словам организаторов, является единственным профессиональным конкурсом в книжной отрасли России.