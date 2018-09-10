Рязанка победила в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» по ЦФО

Рязанка Софья Никулина победила в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» по ЦФО. Об этом сообщил
Никулина преподает основы православной культуры в школе № 63. На конкурс она представила методический комплекс «Жития святых, в земле Рязанской просиявших».
Еще одну рязанку — учительницу начальных классов Малинищинской школы Галину Мазину — признали лучшей в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения».
В конкурсе участвовали пятнадцать представителей пяти регионов. Они подготовили десять работ.
Справка:
Всероссийский конкурс в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» проводят Министерством образования и науки и Синодальный отдел религиозного образования и катехизации при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента в ЦФО.