Итоги выборов в рязанскую гордуму по одномандатным округам. Победители

Завершился подсчет бюллетеней на выборах в рязанскую гордуму по одномандатным округам. Данные появились в системе в системе ГАС «Выборы» в понедельник, 10 сентября.
В 17 округах из 20 победили единороссы, еще по одному мандату получили ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».
Победители в округах:
- Округ № 1 — Роман Худяков, «Единая Россия» — 51,58%;
- Округ № 2 — Денис Милюков, КПРФ — 35,22%;
- Округ № 3 — Сергей Еремин, «Единая Россия» — 37,06%;
- Округ № 4 — Олег Смирнов, «Единая Россия» — 34,67%;
- Округ № 5 — Сергей Самарский, «Единая Россия» — 61,58%;
- Округ № 6 — Светлана Попова, «Единая Россия» — 52,03%;
- Округ № 7 — Татьяна Климова, «Единая Россия» — 55,53%;
- Округ № 8 — Виталий Трубицин, «Единая Россия» — 55,89%;
- Округ № 9 — Владимир Бочаров, «Единая Россия» — 33,08%;
- Округ № 10 — Светлана Ворнакова, «Единая Россия» — 29,16%;
- Округ № 11 — Сергей Караев, «Справедливая Россия» — 38,69%;
- Округ № 12 — Сергей Фомин, «Единая Россия» — 41,01%;
- Округ № 13 — Александр Бурцев, «Единая Россия» — 53,36%;
- Округ № 14 — Дмитрий Фомин, «Единая Россия» — 33,46%;
- Округ № 15 — Галина Трушина, «Единая Россия» — 49,55%;
- Округ № 16 — Сергей Дейнего, «Единая Россия» — 42,03%;
- Округ № 17 — Олег Шишов, ЛДПР — 61,85%;
- Округ № 18 — Роза Ризатдинова, «Единая Россия» — 31,61%;
- Округ № 19 — Александр Сидоров, «Единая Россия» — 37,95%;
- Округ № 20 — Александр Чайка, «Единая Россия» — 63,86%.
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