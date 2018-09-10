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3:31, 10 сентября 2018 2 462
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В Рязани завершился подсчет голосов на выборах в гордуму. Итоги 1

В Рязани завершился подсчет голосов на выборах в гордуму. Итоги

В Рязани завершился подсчет протоколов голосования на выборах в городскую думу, которые прошли в воскресенье, 9 сентября.

Явка составила 21,87%, это 91 350 рязанцев.

Результаты по 190 участкам:

  • «Единая Россия» 36,22%;
  • «ЛДПР» 20,84%;
  • «КПРФ» 20,59%;
  • «Справедливая Россия» 9,21%;
  • «Коммунисты России» 4,82%;
  • «Яблоко» 4,21%;
  • «Родина» 1,07%.

Таким образом мандаты получат четыре партии, которые преодолели пятипроцентый барьер. Их количество распределят позже. Еще 20 мандатов получили победители по округам.

На главной странице RZN.info вела инфографику по явке и подсчету голосов.


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