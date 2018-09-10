В Рязани завершился подсчет голосов на выборах в гордуму. Итоги

В Рязани завершился подсчет протоколов голосования на выборах в городскую думу, которые прошли в воскресенье, 9 сентября.
Явка составила 21,87%, это 91 350 рязанцев.
Результаты по 190 участкам:
- «Единая Россия» 36,22%;
- «ЛДПР» 20,84%;
- «КПРФ» 20,59%;
- «Справедливая Россия» 9,21%;
- «Коммунисты России» 4,82%;
- «Яблоко» 4,21%;
- «Родина» 1,07%.
Таким образом мандаты получат четыре партии, которые преодолели пятипроцентый барьер. Их количество распределят позже. Еще 20 мандатов получили
На главной странице RZN.info вела инфографику по явке и подсчету голосов.