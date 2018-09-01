В Сочи после посадки загорелся самолет, есть пострадавшие

В ночь на субботу, 1 сентября, в Сочи после посадки загорелся самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы. При посадке авиалайнер выкатился за пределы ВВП и упал в русло реки, передает «
У самолета разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения.
164 пассажиров и шесть членов экипажа эвакуировали. Шесть человек, в том числе двоих детей, госпитализировали. Еще 12 человек пострадали.
Во время ликвидации последствий ЧП один из сотрудников аэропорта скончался от сердечного приступа.
По факту происшествия возбудили уголовное дело, авиационные власти и Utair начали расследование обстоятельств случившегося.