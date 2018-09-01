Пассажир загоревшегося в Сочи самолета рассказал о случившемся. Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, совершил жесткую посадку: выкатился за пределы ВВП и упал в русло реки, сообщил « Mash ».

По словам пассажира, посадка проводилась в шторм и на потоки воды на взлетной полосе.

«С первого раза не получилось, ушел на второй круг, со второго раза, но реверс не делал, а тормозил колодками и сильная скорость была из-за того, что ветер боковой — он увеличил скорость при посадке и когда катились тоже поддавал», — рассказал он.

Когда самолет упал в русло Мзымты, загорелся левый двигатель и оторвало оба крыла по частям. «Благо течение сильное и керосин уносило», — отметил пассажир.

Авиалайнер упал в 2:57, пожарные приехали в 3:08, потушили возгорание в 3:31.

Он считает, что самолет не взорвался благодаря тому, что шел сильный дождь. «Еще то, что около 40 минут кружили над морем и спалили почти все топливо», — добавил пострадавший.

«Другие рейсы отправили на запасные аэропорты. Нам так не повезло как им. Но мы родились в рубашке и хоть это страшно, зато живы все», — заключил он.

Напомним, ЧП произошло в ночь на субботу, 1 сентября. От остановки сердца погиб начальник спасательной группы Владимир Бегия, который руководил операцией по эвакуации людей. Еще пострадали 18 пассажиров самолета, шесть из них находятся в больнице.

Фото «Mash»