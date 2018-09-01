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20:42, 1 сентября 2018 820
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Опубликован топ-10 курортов России по итогам лета-2018

Опубликован топ-10 курортов России по итогам лета-2018

Эксперты сформировали топ-10 курортов России по итогам сезона 2018 года. Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В первую десятку попали шесть курортов Крыма: Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта, Судак и Алупка. Также в рейтинг вошли четыре курорта Краснодарского края: Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск.

По данным специалистов, туристы бронировали отдых на море на российских курортах на период от 8 до 10 ночей и тратили на проживание от 2,1 до 2,9 тысяч рублей в сутки на семью.

С учетом средних затрат на проживание в сутки и числа забронированных ночей рейтинг выглядит так:

  • Сочи, Краснодарский край — 2293 рубля/ 8,7 ночей;
  • Ялта, Крым — 2991 рубль/ 7,7 ночей;
  • Феодосия, Крым — 2158 рубля/ 7,3 ночи;
  • Евпатория, Крым — 2082 рубля/ 10,1 ночи;
  • Анапа, Краснодарский край — 2157 рублей/ 9 ночей;
  • Алушта, Крым — 2619 рублей/ 8,3 ночи;
  • Судак, Крым — 2079 рубля/ 8,3 ночи;
  • Геленджик, Краснодарский край — 2471 рубль/ 8,5 ночей;
  • Алупка, Крым — 2325 рублей/ 8,4 ночи;
  • Ейск, Краснодарский край — 2079 рублей/ 9,1 ночь.

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