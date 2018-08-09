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18:43, 9 августа 2018 132
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Рязанскую аварийно-спасательную службу сократят почти втрое

Рязанскую аварийно-спасательную службу сократят почти втрое

Рязанскую аварийно-спасательную службу сократят почти втрое. Об этом говорится в постановлении губернатора, которое опубликовали на сайте правительства во вторник, 7 августа.

Служба будет состоять из двух руководителей и десяти спасателей. В сравнении с прежним документом, ликвидируется кинологический отряд из шести человек, и число спасателей сокращается на 16.

Один из сотрудников службы рассказал RZN.info, что о сокращении им неофициально объявили заранее.

«Сейчас у нас в штате 24 человека, по пять на каждую смену. Если нас сократят до 10, то работать придется через сутки», — отметил собеседник.

По его словам, в отряд входят профессиональные спасатели, опыт работы которых составляет от 10 до 15 лет.

Мужчина отметил, что служба выезжает на ЧС по всему региону и за его пределы. Спасатели участвовали в ликвидации последствий взрыва на Осеннем переулке, наводнении в Кадоме, лесных пожаров и других крупных происшествий.

Напомним, ранее спасатели записывали обращение президенту, в котором они просили не допустить сокращения штата.


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