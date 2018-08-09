Рязанскую аварийно-спасательную службу сократят почти втрое. Об этом говорится в постановлении губернатора, которое
Служба будет состоять из двух руководителей и десяти спасателей. В сравнении с прежним документом, ликвидируется кинологический отряд из шести человек, и число спасателей сокращается на 16.
Один из сотрудников службы рассказал RZN.info, что о сокращении им неофициально объявили заранее.
«Сейчас у нас в штате 24 человека, по пять на каждую смену. Если нас сократят до 10, то работать придется через сутки», — отметил собеседник.
По его словам, в отряд входят профессиональные спасатели, опыт работы которых составляет от 10 до 15 лет.
Мужчина отметил, что служба выезжает на ЧС по всему региону и за его пределы. Спасатели участвовали в ликвидации последствий
Напомним, ранее спасатели