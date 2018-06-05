Рязанские спасатели записали видеобращение к президенту России

Рязанские спасатели записали видеобращение к президенту Владимиру Путину. Ролик опубликовали на YouTube.
Сотрудники рязанской областной спасательной противопожарной службы рассказали о том, что их руководитель с 2013 года «недобросовестно» выплачивал им зарплату.
Они обращались в прокуратуру, следственный комитет, правительство Рязанской области, управление МЧС по региону, но их заявления остались без внимания. «Уполномоченные органы бездействуют», — отметили в обращении.
«За то, что мы обратились в суд, нас искореняют на региональном уровне. Создан проект постановления по ликвидации аварийно-спасательной службы Рязанской области, и все спасатели в скором времени останутся без работы», — заявили рязанцы.
Спасатели попросили президента России «разобраться в сложившейся ситуации и не допустить ликвидацию аварийно-спасательной службы в регионе».
Кроме того, как сообщает «
Видео «Рязанской областной газеты»