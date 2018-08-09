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11:38, 9 августа 2018 353

«Рязаньавтодор» продолжает ремонт дорог районных центров области

«Рязаньавтодор» продолжает ремонт дорог районных центров области

«Рязаньавтодор» продолжает ремонт дорог районных центров области. В частности, ведется реконструкция дороги от «Южный — Мураевня — Дом-музей Семенова-Тян-Шанского» к объекту хранения сельхозпродукции в Милославском районе протяженностью 1,14 км.

Ведется капремонт дороги от М-6 «Каспий» — Виленка — Каморино протяженностью 2,3 км в Михайловском районе.

Также начинается комплексная компактная застройка жилой группы из 18 домов в селе Сергиевский Боровок Александро-Невского района.

Уже завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия картами дорог Рязанского района:

  • «Сапожок — Сараи — Борец — Шацк» с подъездом к станции Верда в Сараевском районе протяженностью 0,366 км;
  • «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» в Касимовском районе протяженностью 4,2 км;
  • «Заполье — Николаевка» в Шиловском районе;
  • «Шацк — Касимов» протяженностью 3,3 км в Сасовском районе;
  • «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 5,5 км в Шиловском районе;
  • «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 10,695 км в Рязанском районе;
  • участок дороги протяженностью 3,6 км в Новомичуринске;
  • «Рязань — Пронск — Скопин» на трех участках протяженностью 6,127 км в Пронском районе.

Кроме того, ведется строительство дорог:

  • «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» — Кольдюки — Любовниково у села Кольдюки Касимовского района протяженностью 1,18 км.;
  • «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Ардабьево — Дмитриево» протяженностью 0,55 км в Касимовском районе;
  • «Рыбное (от М-5 „Урал“) — Пальные — Пионерский — Больщое Жоково — граница района» — подъезд: Сапково Рыбновского района протяженностью 3,525 км.

Завершается строительство дороги «Мосолово — Красногвардейский» 1 пусковой комплекс в Шиловском районе протяженностью 1,05 км. Закончено строительство дороги «Мосолово — Заполье» протяженностью 1,05 км в Шиловском районе.

Ежедневно рабочие моют, очищают, ремонтируют и заменяют дорожные знаки, барьерное и тросовое ограждение. Устанавливают сигнальные столбики, убирают мусор с проезжей части, полосы отвода и автопавильонов. Проводится окоска обочин и откосов, планировка автогрейдером грунтовых обочин.

В настоящее время все работы по содержанию дорог продолжаются в штатном режиме. Телефон диспетчерской АО «Рязаньавтодор»: 44-32-75.


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