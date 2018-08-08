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12:02, 8 августа 2018 395
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В Горроще появился «гейзер» с горячей водой — очевидец

В Горроще появился «гейзер» с горячей водой — очевидец

По дороге на улице 9-я линия уже неделю течет горячая вода. Об этом RZN.info сообщил очевидец.

По его словам, вода льется из канализационных колодцев напротив дома №14. Местный житель пытался дозвониться в участок тепловых сетей Железнодорожного района.

В диспетчерской сообщили, что все силы ремонтники направили на ликвидацию более крупных повреждений на магистральных сетях. Там отметили, что проверить прорыв на 9-й линии пока нет возможности. Возможные сроки устранения проблемы в теплосети не назвали.

По словам рязанца, горячая вода затапливает ближайшие дворы жилых домов.

Фото и видео предоставлены очевидцем


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