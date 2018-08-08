По дороге на улице 9-я линия уже неделю течет горячая вода. Об этом
По его словам, вода льется из канализационных колодцев напротив дома №14. Местный житель пытался дозвониться в участок тепловых сетей Железнодорожного района.
В диспетчерской сообщили, что все силы ремонтники направили на ликвидацию более крупных повреждений на магистральных сетях. Там отметили, что проверить прорыв на 9-й линии пока нет возможности. Возможные сроки устранения проблемы в теплосети не назвали.
По словам рязанца, горячая вода затапливает ближайшие дворы жилых домов.
Фото и видео предоставлены очевидцем