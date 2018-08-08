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14:34, 8 августа 2018 250
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Все рязанские ТЦ устранили нарушения пожарной безопасности — МЧС

Все рязанские ТЦ устранили нарушения пожарной безопасности — МЧС

Глава ГУ МЧС по Рязанской области Сергей Филиппов на встрече с Николаем Любимовым заявил, что все ТЦ устранили нарушения пожарной безопасности. Об этом в среду, 8 августа, сообщил сайт регионального правительства.

Филиппов рассказал, что сейчас сотрудников торгово-развлекательных центров, охранников лицензированных частных фирм и общеобразовательных учреждений обучают пожарному минимуму.

«Наш опыт по обучению охранников пожарному минимуму можно будет предложить для тиражирования на федеральном уровне, в других регионах, — сказал губернатор. — Частные охранные организации, сотрудники которых обучены, как действовать в случае ЧС, будут иметь перед другими качественное преимущество. Это и для таких предприятий интересно, и нужно для обеспечения безопасности людей».

В сентябре в регионе организуют практические занятия по отработке совместных действий в случае возможных пожаров. Сейчас в области работает межведомственная комиссия по приемке школ к началу учебного года. Специалисты проверили около 50 учебных заведений. Грубых нарушений пока не нашли. Инспекции планируют завершить до 17 августа.

Напомним, Любимов вместе с Филипповым проверили рязанскую школу на готовность к учебному году.


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