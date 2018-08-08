Глава ГУ МЧС по Рязанской области Сергей Филиппов на встрече с Николаем Любимовым заявил, что все ТЦ устранили
Филиппов рассказал, что сейчас сотрудников торгово-развлекательных центров, охранников лицензированных частных фирм и общеобразовательных учреждений обучают пожарному минимуму.
«Наш опыт по обучению охранников пожарному минимуму можно будет предложить для тиражирования на федеральном уровне, в других регионах, — сказал губернатор. — Частные охранные организации, сотрудники которых обучены, как действовать в случае ЧС, будут иметь перед другими качественное преимущество. Это и для таких предприятий интересно, и нужно для обеспечения безопасности людей».
В сентябре в регионе организуют практические занятия по отработке совместных действий в случае возможных пожаров. Сейчас в области работает межведомственная комиссия по приемке школ к началу учебного года. Специалисты проверили около 50 учебных заведений. Грубых нарушений пока не нашли. Инспекции планируют завершить до 17 августа.
Напомним, Любимов вместе с Филипповым