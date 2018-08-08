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11:50, 8 августа 2018 1 438

Любимов проверил рязанскую школу на готовность к учебному году. Фото

Любимов проверил рязанскую школу на готовность к учебному году. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов осмотрел рязанскую школу на готовность к учебному году. В среду, 8 августа, губернатор вместе с начальником регионального ГУ МЧС Сергеем Филипповым выехал на внеплановую проверку в школу №33 на улице Островского.

В присутствии директора они проверили соблюдение требований пожарной безопасности в учебном заведении. Любимов с Филипповым осмотрели пожарные подъезды к зданию, проверили систему оповещения, сигнализацию, эвакуационные выходы, работоспособность пожарных кранов, экстренную кнопку, огнетушители, место сбора школьников и даже вызвали пожарный расчет.

Выяснилось, что ранее заведению выдавали предписание и часть нарушений школа еще не устранила. Так, на лестничном проходе второго этажа не установили самозакрывающуюся дверь, которая защищает эвакуационный выход от дыма. Кроме того, кровля школы не соответствует современным нормам безопасности. Директор пояснила, что средств на устранение этих нарушений найти пока не удалось.

После осмотра губернатор отметил, что будет и дальше спонтанно проверять учебные заведения и социальные учреждения. «Спонтанно всегда эффективнее проверять, потому что времени на устранение нарушений нет и никто не ждет. Это безопасность детей, поэтому все должно быть в порядке. Здесь в принципе все в работе, надо решать вопрос с кровлей. Это другие деньги, но вопрос тоже решаемый», — подчеркнул губернатор.

Сергей Филиппов пояснил, что срок устранения всех нарушений — до 2019 года. «К открытию учебного года эта школа выйдет на оценку „хорошо“. Мелкие нарушения будут устранены», — отметил он.

По словам начальника управления МЧС, к 17 августа все школы региона проверят на соблюдение пожарной безопасности. Уже сейчас проверили 50 учебных заведений Рязанской области.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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