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16:56, 7 августа 2018 102
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В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на «встречку»

В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на «встречку»

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий смягчить наказание за выезд на «встречку». Авторами инициативы выступили Игорь Лебедев, Андрей Свинцов, Борис Пайкин и Ярослав Нилов, передает РИА «Новости».

В случае, если водитель впервые совершает подобное нарушение, документ предлагает штрафовать водителей, а не лишать прав, как предусмотрено сейчас.

Сейчас самое строгое наказание за выезд на «встречку» предполагает лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода.

В случае повторного нарушения водителю грозит лишение на год.

Новый проект предлагает лишать прав на срок от двух месяцев до года.

Как отметили авторы, иногда выезд на встречную полосу не вызывает аварийных ситуаций и вызван объективными причинами, среди которых плохое качество дороги, освещение, отсутствие разметки и другие.


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