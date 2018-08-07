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10:08, 7 августа 2018 893
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Рязанцы поддержали вывод участка под АЗС из зеленой зоны

Рязанцы поддержали вывод участка под АЗС из зеленой зоны

В понедельник, 6 августа, прошли публичные слушания по изменению Генплана города.

Участки площадью 10450 квадратных метров вдоль Московского шоссе, которые находятся в зоне городских парков, скверов и бульваров и зоне делового, общественного и коммерческого назначения, предложили объединить в единую последнюю.

Как рассказал докладчик, на территории еще в 2000 году построили заправку и техцентр «Ноев ковчег», а в 2006 году на Генплане появился участок с зеленой зоной.

Теперь территорию решили узаконить для реконструкции автосалона.

Автор проекта заверил, что здание дополнительно расширяться не будет, а у техцентра появятся современные очистные сооружения, которые улучшат экологию.

До начала слушаний в комиссию поступило более двух тысяч письменных обращений в поддержку проекта.

Всего зарегистрировался 51 человек и большинство поддержали изменения.

Заключение комиссии опубликуют в «Рязанских ведомостях».

Фото Google Maps


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