Рязанцы поддержали вывод участка под АЗС из зеленой зоны

В понедельник, 6 августа, прошли публичные слушания по изменению Генплана города.
Участки площадью 10450 квадратных метров вдоль Московского шоссе, которые находятся в зоне городских парков, скверов и бульваров и зоне делового, общественного и коммерческого назначения, предложили объединить в единую последнюю.
Как рассказал докладчик, на территории еще в 2000 году построили заправку и техцентр «Ноев ковчег», а в 2006 году на Генплане появился участок с зеленой зоной.
Теперь территорию решили узаконить для реконструкции автосалона.
Автор проекта заверил, что здание дополнительно расширяться не будет, а у техцентра появятся современные очистные сооружения, которые улучшат экологию.
До начала слушаний в комиссию поступило более двух тысяч письменных обращений в поддержку проекта.
Всего зарегистрировался 51 человек и большинство поддержали изменения.
Заключение комиссии опубликуют в «Рязанских ведомостях».
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