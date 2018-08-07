Россияне смогут забирать заказные письма в почтовых отделениях без паспортов и извещений. Для этого нужно оформить электронную подпись, пишут «
Как рассказали изданию в «Почте России», время выдачи отправлений с помощью новой технологии сократится в пять раз.
Новое правило касается всех отправлений, которые не требуют оплаты. Электронную подпись можно будет оформить в почтовом отделении или заполнив форму на сайте.
После оформления при получении посылки нужно будет назвать вамилию, имя, отчество или трекинг-номер отправления.
После этого оператор называет номер телефона, на который придет номер подтвеждения. Его нужно будет продиктовать оператору.