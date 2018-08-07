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8:36, 7 августа 2018 526
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Операторы отменят плату за входящие звонки в роуминге по России

Операторы отменят плату за входящие звонки в роуминге по России

Операторы «ВымпелКом», «МегаФон» и МТС отменят плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Входящие станут бесплатными «в ближайшее время», передает РБК.

Отмечается, что решение принимается «под давлением Федеральной антимонопольной службы».

Как рассказал изданию источник, близкий к «ВымпелКому», с 20 августа оператор отменит плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге для абонентов в сети «Билайн» вне зависимости от тарифного плана.

С 1 сентября плату отменят для большей части абонентов «Мегафона».

В МТС конкретную дату не уточнили.


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