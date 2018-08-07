Операторы отменят плату за входящие звонки в роуминге по России

Операторы «ВымпелКом», «МегаФон» и МТС отменят плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Входящие станут бесплатными «в ближайшее время», передает
Отмечается, что решение принимается «под давлением Федеральной антимонопольной службы».
Как рассказал изданию источник, близкий к «ВымпелКому», с 20 августа оператор отменит плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге для абонентов в сети «Билайн» вне зависимости от тарифного плана.
С 1 сентября плату отменят для большей части абонентов «Мегафона».
В МТС конкретную дату не уточнили.