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13:43, 6 августа 2018 139
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Рязанский бизнесмен погасил долг по налогам на 1,5 млн рублей, испугавшись уголовного дела

Рязанский бизнесмен погасил долг по налогам на 1,5 млн рублей, испугавшись уголовного дела

Фото: Pixabay.com

Рязанский бизнесмен погасил долг по налогам на 1,5 млн рублей, испугавшись уголовного дела. Об этом сообщило СУ СКР по региону.

В 2016—2017 годах индивидуальный предприниматель, работавший по упрошенной системе налогообложения, скрыл от ФНС доход в 24 млн рублей, полученный от продажи двух земельных участков.

В результате бюджет не досчитался налогов на 1,5 млн рублей. Против предпринимателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица).

«В результате принятых следственным органом мер в ходе расследования подозреваемым полностью возмещен причиненный ущерб в размере более 1,5 миллионов рублей — в бюджет перечислена вся образовавшаяся недоимка по налогам, а также начисленные пени», — говорится в сообщении.

В связи с тем, что коммерсант совершил преступление, предусмотренное статьей 198, впервые и полностью возместил ущерб, уголовное дело прекратили.


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