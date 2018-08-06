Рязанский бизнесмен погасил долг по налогам на 1,5 млн рублей, испугавшись уголовного дела. Об этом сообщило
В 2016—2017 годах индивидуальный предприниматель, работавший по упрошенной системе налогообложения, скрыл от ФНС доход в 24 млн рублей, полученный от продажи двух земельных участков.
В результате бюджет не досчитался налогов на 1,5 млн рублей. Против предпринимателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица).
«В результате принятых следственным органом мер в ходе расследования подозреваемым полностью возмещен причиненный ущерб в размере более 1,5 миллионов рублей — в бюджет перечислена вся образовавшаяся недоимка по налогам, а также начисленные пени», — говорится в сообщении.
В связи с тем, что коммерсант совершил преступление, предусмотренное статьей 198, впервые и полностью возместил ущерб, уголовное дело прекратили.