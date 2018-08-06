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16:16, 6 августа 2018 1 013
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Минприроды отреагировало на жалобы рязанцев на запах гари по ночам 2

Минприроды отреагировало на жалобы рязанцев на запах гари по ночам

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Министерство природопользования Рязанской области отреагировало на жалобы горожан, которые рассказывали о запахе гари по ночам.

Во вторник, 6 августа, на странице министерства «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что специалисты выехали на территорию Московского района для выявления источника загрязнения.

«В ближайшее время сообщим о результатах», — пообещали рязанцам.

Напомним, жители нескольких районов города жалуются на неприятный запах уже несколько дней. Одно из таких сообщений они оставили на странице Николая Любимова «ВКонтакте».


© RZN.info

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