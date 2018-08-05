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15:40, 5 августа 2018 1 455
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С площади Ленина открыли прямое движение на улицу Горького 1

С площади Ленина открыли прямое движение на улицу Горького

С площади Ленина открыли прямое движение на улицу Горького. Теперь на улицу Горького можно напрямую проехать с Первомайского проспекта.

В рамках реконструкции площади Ленина ранее на новом перекрестке появился пешеходный светофор. Его перенесли от здания банка «Россия» на площадь Ленина. Теперь он находится между памятником и торговыми рядами.


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