Жители нескольких районов Рязани вновь пожаловались на запах гари ночью

Рязанцы вновь пожаловались на запах гари, который чувствовался ночью в нескольких районах города. Сообщения появились «ВКонтакте».
«Чем нас травят? В городе вторую ночь нечем дышать. От Московского до центра, про другие районы не знаю, но, думаю, везде хорошо. Так воняет уже не первый раз. Как будто где-то что-то жгут в промышленных масштабах. Свалка? Какой-то подпольный завод? Вторую ночь приходится закрывать балконы и окна, чтобы не угореть. Вонь примерно с 22-23 вечера и до утра», — написала рязанка.
Пользователи активно обсуждают ситуацию в соцсетях.
Напомним, что рязанцы уже не первый день
В пятницу, 3 августа, в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области рассказали, что причиной стал тлеющий куриный помет на территории бывшей птицефабрики.