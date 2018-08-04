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9:56, 4 августа 2018 310
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Жители нескольких районов Рязани вновь пожаловались на запах гари ночью

Жители нескольких районов Рязани вновь пожаловались на запах гари ночью

Рязанцы вновь пожаловались на запах гари, который чувствовался ночью в нескольких районах города. Сообщения появились «ВКонтакте».

«Чем нас травят? В городе вторую ночь нечем дышать. От Московского до центра, про другие районы не знаю, но, думаю, везде хорошо. Так воняет уже не первый раз. Как будто где-то что-то жгут в промышленных масштабах. Свалка? Какой-то подпольный завод? Вторую ночь приходится закрывать балконы и окна, чтобы не угореть. Вонь примерно с 22-23 вечера и до утра», — написала рязанка.

Пользователи активно обсуждают ситуацию в соцсетях.

Напомним, что рязанцы уже не первый день жалуются на подобный запах.

В пятницу, 3 августа, в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области рассказали, что причиной стал тлеющий куриный помет на территории бывшей птицефабрики.


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