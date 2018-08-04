Путин утвердил повышение НДС до 20%

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Указом также устанавливаются новые тарифы социальных взносов, передает
Льготы по НДС сохранятся. Речь идет пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения: продукты, детские товары, книги, печтаная продукция, связанная с образованием, медикаменты.
Нулевые ставки НДС продолжат действовать для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.
До 1 января 2025 года продлится действие нулевой ставки НДС при пассажирских авиаперевозках в Крым и обратно.
Также нулевая ставка будет действовать в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа, если пункт прибытия расположены на территории Дальневосточного федерального округа.
На 2019-2024 годы продлятся и льготные тарифы страховых взносов для НКО, применяющих упрощенную систему налогообложения и занимающихся социальным обслуживанием граждан.
Закон также предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%. Страховые взносы для основной категории плательщиков в пенсионный фонд установят в размере 22%.