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9:14, 4 августа 2018 156
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Путин утвердил повышение НДС до 20%

Путин утвердил повышение НДС до 20%

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Указом также устанавливаются новые тарифы социальных взносов, передает ТАСС.

Льготы по НДС сохранятся. Речь идет пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения: продукты, детские товары, книги, печтаная продукция, связанная с образованием, медикаменты.

Нулевые ставки НДС продолжат действовать для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

До 1 января 2025 года продлится действие нулевой ставки НДС при пассажирских авиаперевозках в Крым и обратно.

Также нулевая ставка будет действовать в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа, если пункт прибытия расположены на территории Дальневосточного федерального округа.

На 2019-2024 годы продлятся и льготные тарифы страховых взносов для НКО, применяющих упрощенную систему налогообложения и занимающихся социальным обслуживанием граждан.

Закон также предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%. Страховые взносы для основной категории плательщиков в пенсионный фонд установят в размере 22%.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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