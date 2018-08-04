Как добраться на «Авиамикс» из Рязани. Подробная инструкция

В субботу, 4 августа, на полигоне Дубровичи под Рязанью в рамках международных соревнований «Авиадартс-2018» пройдет шоу «Авиамикс». Оно начнется не раньше 10:00.

Добраться до полигона можно двумя способами: на автобусе и личном транспорте.

Автобусы начнут курсировать автовокзала «Приокский» с 7:00. До 12:00 они будут отвозить зрителей на полигон, а с 13:00 до 17:00 возвращать обратно в Рязань. Стоимость проезда — 55 рублей в каждую сторону. Транспорт будут отправлять по мере наполняемости.

Также до полигона можно добраться на машине: у деревни Гнетово организуют стоянку на восемь тысяч автомобилей. До самого полигона ходят специальные маршрутки, стоимость проезда — 20 рублей.

Власти просят, по возможности, отказаться от поездки на собственной машине, поскольку движение в сторону полигона сильно осложнено ремонтом моста через Оку.

Чтобы избежать транспортного коллапса, ГИБДД будет на время делать движение односторонним : с 8:00 до 11:00 перекроют движение в сторону города, с 13:00 до 18:00 — в сторону Солотчи.

Также есть альтернативный способ проезда — нужно выехать из города по трассе М-5 в сторону Шилова, свернуть налево у деревни Собчаково, перебраться через Оку по наплавному мосту у села Троица и по дороге Спасск-Рязань двигаться до Дубровичей.

RZN.info советует взять с собой на полигон бутылку воды и обязательно надеть головной убор, чтобы избежать тепловых ударов: по прогнозу синоптиков, в субботу, в Рязани будет до +30 градусов.