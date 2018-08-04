Как добраться на «Авиамикс» из Рязани. Подробная инструкция

В субботу, 4 августа, на полигоне Дубровичи под Рязанью в рамках международных соревнований «Авиадартс-2018» пройдет шоу «Авиамикс». Оно начнется не раньше 10:00.
Добраться до полигона можно двумя способами: на автобусе и личном транспорте.
Также до полигона можно добраться на машине: у деревни Гнетово организуют стоянку на восемь тысяч автомобилей. До самого полигона ходят специальные маршрутки, стоимость проезда — 20 рублей.
Власти просят, по возможности, отказаться от поездки на собственной машине, поскольку движение в сторону полигона сильно осложнено ремонтом моста через Оку.
Чтобы избежать транспортного коллапса, ГИБДД будет на время
Также есть альтернативный способ проезда — нужно выехать из города по трассе М-5 в сторону Шилова, свернуть налево у деревни Собчаково, перебраться через Оку по наплавному мосту у села Троица и по дороге Спасск-Рязань двигаться до Дубровичей.
RZN.info советует взять с собой на полигон бутылку воды и обязательно надеть головной убор, чтобы избежать тепловых ударов: по прогнозу синоптиков, в субботу, в Рязани будет до +30 градусов.
Напомним, на «Авиамиксе» зрителей ждут показательные выступления лучших летчиков России: ракетные и бомбовые удары по мишеням, имитация воздушного боя, выступления всемирно известных пилотажных групп и многое другое. Подробную программу можно посмотреть по