Ракетные удары и высший пилотаж. RZN.info публикует подробную программу «Авиамикса»

В субботу, 4 августа, на полигоне «Дубровичи» под Рязанью в рамках соревнований «Авиадарст-2018» пройдет шоу «Авиамикс». RZN.info публикует его подробную программу.
Откроет шоу проход шести штурмовиков Су-25 с дымами, раскрашенными в цвета российского флага. Затем начнется «боевая» часть «Авиамикса»:
- Воздушный бой (истребитель Су-35С и пары МиГ-29 СМТ);
- Бомбовый удар по «средствам ПВО» (Четыре бомбардировщика Су-34 под прикрытием четырех истребителей Су-30СМ);
- Удар неуправляемыми ракетами по «средствам ПВО» (истребители Су-35С);
- Бомбовый удар самолетами дальней авиации по «пункту управления незаконных вооруженных формирований» (три дальних бомбардировщика Ту-22М3);
- Удар по местам стоянок беспилотников (истребители Су-35С);
- Удар по «опорным пунктам охранения нефтеперерабатывающей станции НВФ» (штурмовики Су-25СМ3);
- Прикрытие бомбардировщиков парой истребителей Су-35С (на протяжении пяти следующих эпизодов);
- Бомбометание по «нефтеперерабатывающей станции» (бомбардировщики Су-24М);
Пилотажная группа «Русские Витязи»
- Бомбометание по «пунктам управления НВФ» с использованием высокоточных боеприпасов (пара бомбардировщиков Су-34);
- Удар бетонобойными бомбами по «высокопрочным объектам НВФ» (четверка бомбардировщиков Су-34);
- Удар неуправляемыми ракетами по «объектам ПВО НВФ» (два бомбардировщика Су-34);
- Уничтожение «мест базирования БЛА» самолетами дальней авиации (три дальних бомбардировщика Ту-22М3);
- Бомбовый удар по «средствам ПВО» (два истребителя Су-35С);
- Огневая подготовка площадки для высадки десанта (четверка Ми-28Н пилотажной группы «Беркуты»);
- Высадка десанта посадочным способом (два вертолета Ми-26 под прикрытием Ми-28Н);
- Десантирование оружия и боеприпасов с самолета Ил-76;
- Уничтожение резерва НВФ (БМД-4М);
- Уничтожение резерва живой силы НВФ (вертолет Ка-52);
Пилотажную часть «Авиамикса» начнет группа «Беркуты» на четырех Ми-28Н, затем выступят «Русские Витязи» на четырех Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 — они покажут как групповой (шесть самолетов), так и одиночный фестиваль.
Завершат программу показательных выступлений три военно-транспортных самолета Ил-76, которые сбросят воду, окрашенную в цвета российского флага.
Напомним, «Авиамикс» пройдет под Рязанью 4 августа в рамках